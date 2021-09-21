Трагедия в Мангали: семья погибшего молодого человека ищет юриста

Сейчас семья погибшего ищет юриста, чтобы он помог им грамотно составить заявление в полицию и участвовал в процессе. У пострадавшей стороны нет денег, чтобы оплатить услуги специалиста, который необходим, чтобы правильно составить документы. Этот этап — один из самых важных, поскольку от юридически грамотно составленного заявления многое зависит. Кроме того, это дело непростое и очень нужна помощь профессионала.

Видео, снятое на месте трагедии:

По словам участника драки, автомобиль ехал с большой скоростью, а сам он успел отскочить. Машина протащила второго мужчину по асфальту несколько метров. Человек, которого допрашивала полиция, утверждал, что за рулём был не он, а его друг. Друг якобы сбежал с места происшествия, а он "просто сидел рядом". Хотя машина зарегистрирована именно на жену допрашиваемого.

Мужчину, который подрался, а после попал под колеса автомобиля, около 30 минут на месте ЧП реанимировала скорая помощь. После реанимационных мероприятий его в тяжёлом состоянии доставили в больницу, где позже молодой человек умер.