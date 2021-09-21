Выявлено 494 новых случая Covid-19, умерли 13 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 494 новых случаев Covid-19, поступила информация о 13 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 494 новых случаев Covid-19, поступила информация о 13 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 10 до 89 лет.
384 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 110 - привитыми от Covid-19.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 323,1 до 332,8 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии было сделано 24 518 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 2%.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 151 243 человек.
Опыт врачей показывает, что ни одна из проходивших лечение беременных или рожениц не была вакцинирована. Но если беременная женщина заболеет Covid-19, это может быть очень серьезно.
Как уже сообщалось, недавние исследования показали, что вакцины Pfizer и Moderna против Covid-19 безопасны для беременных, указала Майра Янсоне, главный гинеколог Клиники женского и детского здоровья Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня (PSKUS).