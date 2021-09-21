Выявлено 494 новых случая Covid-19, умерли 13 человек

Умершие входили в возрастные категории от 10 до 89 лет.

один человек - в возрасте от 10 до 19 лет,

два человека - в возрасте от 40 до 49 лет,

четыре человека - в возрасте от 70 до 79 лет,

шесть человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

384 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 110 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 323,1 до 332,8 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 24 518 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 2%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 151 243 человек.

Напомним, накануне передача Panorāma сообщила, что скончалась 19-летняя мать, заболевшая Covid-19. Она заболела в последнем триместре беременности, болезнь протекала тяжело. Семья заботится о новорожденном.

Опыт врачей показывает, что ни одна из проходивших лечение беременных или рожениц не была вакцинирована. Но если беременная женщина заболеет Covid-19, это может быть очень серьезно.