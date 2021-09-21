Вт, 21.09.2021
Сегодня, если кто-то хочет после вакцины установить уровень антител и сделать выводы по нему, он должен получить вакцину от гепатита В или дифтерии. Есть только две инфекции, две вакцины, где мы можем оперировать уровнем антител. Даце Завадска, инфектолог
Даце Завадска, инфектолог
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Предложение Минздрава: все услуги и мероприятия в помещениях - только с сертификатом

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Чтобы уменьшить заболеваемость Covid-19, Министерство здравоохранения предложит правительству ограничить мероприятия и услуги в помещениях, разрешая их только людям с ковид-сертификатами, заявил Латвийскому радио советник министра здравоохранения Каспар Берзиньш.

С учетом быстрого распространения Covid-19 и прогнозов дальнейшего ухудшения ситуации нет оснований ожидать, что ситуация разрешится сама по себе, поэтому важно принять меры безопасности в кратчайшие сроки.

Меры предосторожности, предлагаемые Минздравом, направлены на предотвращение распространения болезни среди непривитых людей.

Берзиньш добавил, что повторение прошлогоднего опыта с постепенными, медленными ограничениями не планируется, так как эффект от такой стратегии недостаточен.

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Минздрав предложит, чтобы с начала октября все мероприятия и услуги не первой необходимости в помещениях проходили с участием только вакцинированных от Covid-19, переболевших или людей с отрицательным тестом. Это относится также к очной работе и посещению торговых центров.


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