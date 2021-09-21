Предложение Минздрава: все услуги и мероприятия в помещениях - только с сертификатом

С учетом быстрого распространения Covid-19 и прогнозов дальнейшего ухудшения ситуации нет оснований ожидать, что ситуация разрешится сама по себе, поэтому важно принять меры безопасности в кратчайшие сроки.

Берзиньш добавил, что повторение прошлогоднего опыта с постепенными, медленными ограничениями не планируется, так как эффект от такой стратегии недостаточен.

Минздрав предложит, чтобы с начала октября все мероприятия и услуги не первой необходимости в помещениях проходили с участием только вакцинированных от Covid-19, переболевших или людей с отрицательным тестом. Это относится также к очной работе и посещению торговых центров.