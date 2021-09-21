Агата Муцениеце: "Все актеры - бабы... Мне кажется, с ними можно подраться за косметичку"

Муцениеце не стала вдаваться в подробности про расставания с директором. Она лишь подчеркнула, что когда люди очень долго работают вместе, то вынуждены потом расставаться. Люди перестают понимать друг друга, и кто-то может позволить себе больше.

Актриса указала, что больше не рассматривает коллег в романтическом плане.

"Мы обсудили, что все актеры - бабы. Так себе новость, но реально, мне кажется, с ними можно подраться за косметичку. То, что вы видите на экранах вообще не соответствует жизни. Поэтому поверьте. Одного мы похвалили, но не будем говорить кого", - цитирует Агату StarHit.ru.

Агата призналась, что уже давно забыла все обиды из-за предательства Прилучного. С бывшим мужем у нрее дружеское общение ради общих детей.

Актриса не стала скрывать, что ранее испытывала чувство зависти к успехам других людей, но избавилась от него: "Зависть - разрушительная штука. Я завидовала, мне хотелось быть похожей на кого-то, сравнивала свои достижения, думала: "Черт, а у меня так не получилось"… Но это утопия. Это затягивает в черную дыру, которая поглощает, ничего не излучает, а просто вас уничтожает. И вы грязните. Не получится быть похожим на другого, опередить его, потому что он прекрасен в своем, а вы в своем. Совет в том, что, если вы начали чувствовать зависть попытайтесь ее трансформировать в восхищение и радость за другого человека".