В Panorāma в день протестов не показывали пустую набережную 11 ноября

Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания лжет или неосознанно вводит в заблуждение.

В постах были опубликованы две фотографии: на фото с надписью "Фактически" видна относительно большая толпа людей, а на второй - с надписью "LTV Panorāma" - изображена почти пустая набережная 11 ноября. Однако такого кадра ни в передаче, ни в аккаунте Facebook новостной службы LTV нет. Пост гласит:

"Мальчиков лживой Panorāma попросили покинуть мероприятие! Там, где народ говорит ПРАВДУ, панорамщикам делать нечего!"

Сказанное в посте не соответствует правде. В субботней передаче Panorāma организованному Айнаром Шлесерсом мероприятию был посвящен сюжет длиной несколько минут, в ходе которого были проинтервьюированы несколько собравшихся там людей и с разных ракурсов была показана толпа протестующих. В сюжете было сказано, что по подсчетам полиции, мероприятие посетили более тысячи человек.

ФОТО: Foto: Ekrānšāviņš no LTV 18.septembra raidījuma Panorāma

Госполиция на Facebook сообщила, что всего в пикете приняли участие около тысячи человек, отметив, что количество людей в различные периоды времени было разным. Нужно отметить, что распространители дезинформации в разных странах часто публикуют вводящие в заблуждение или ложные утверждения, что традиционные СМИ направленные против ограничений протесты не отражают или указывают куда меньшее количество участников, чем было на самом деле. Например, ранее Re:Check писал о таких ложных утверждениях в связи с протестами в Берлине и Риге.

Re:Check поинтересовался у автора поста, почему она распространяет ложную информацию, однако она