В Литве выявлено еще 1145 случаев Covid-19; страна вошла в "черную зону"

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 1145 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 18 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

Пятнадцать скончавшихся были не привиты или привиты частично.

Во вторник Литва вошла в худшую черную цветовую зону карты пандемии. До сих пор она причислялась к красной зоне.

Вчера в Литве 2746 человек были привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки первую или вторую дозу получили 7866 человек.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 997 человек, 106 из них – в реанимации. По сравнению с предыдущими сутками количество людей в больницах с коронавирусом выросло на 15.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 6561 результат тестов на Covid-19, позитивный результат дали 463 теста, скончались пять человек с коронавирусом.

По состоянию на утро вторника стационарное лечение из-за симптоматического Covid-19 требуется 154 пациентам. Всего госпитализированы 180 пациентов с коронавирусом, из них не вакцинированы 129 человек (71,7 процента), курс вакцинации завершил 51 человек (28,3 процента).

За сутки в больницах открыли 20 новых историй болезни. Скончались пять человек с коронавирусом: 32-летний мужчина, 70-летний мужчина, 88-летняя женщина, 92- летний мужчина и 94-летняя женщина .

Среди 463 новых случаев коронавируса не вакцинированы 322 человека, а у 141 завершен курс вакцинации.