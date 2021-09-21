В Литве выявлено еще 1145 случаев Covid-19; страна вошла в "черную зону"
За минувшие сутки в Литве выявлено 1145 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 18 человек. В Эстонии - 463 новых случая и пять смертей.
За минувшие сутки в Литве выявлено 1145 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 18 человек. В Эстонии - 463 новых случая и пять смертей.
Литва
За минувшие сутки в Литве выявлено 1145 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 18 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.
Пятнадцать скончавшихся были не привиты или привиты частично.
Вчера в Литве 2746 человек были привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки первую или вторую дозу получили 7866 человек.
В больницах на лечении от Covid-19 находятся 997 человек, 106 из них – в реанимации. По сравнению с предыдущими сутками количество людей в больницах с коронавирусом выросло на 15.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 6561 результат тестов на Covid-19, позитивный результат дали 463 теста, скончались пять человек с коронавирусом.
По состоянию на утро вторника стационарное лечение из-за симптоматического Covid-19 требуется 154 пациентам. Всего госпитализированы 180 пациентов с коронавирусом, из них не вакцинированы 129 человек (71,7 процента), курс вакцинации завершил 51 человек (28,3 процента).
Среди 463 новых случаев коронавируса не вакцинированы 322 человека, а у 141 завершен курс вакцинации.
За сутки ввели 3153 дозы вакцины, всего введено 1 338 100 доз. Не менее одной дозы вакцины получили 66,2 процента взрослого населения.