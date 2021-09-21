Растет нагрузка на колл-центр NMPD

По ее словам, в последние две-три недели наблюдается тенденция к увеличению количества вызовов. "Все эти звонки должны быть обработаны, необходимо оценить, является ли звонок срочным, должен быть организован визит к пациенту или предложена альтернатива", - пояснила Кришьяне.

Растущее количество звонков вызывает озабоченность по поводу способности колл- центра их своевременно обрабатывать. Важно обеспечить основную функцию - выезжать на опасные для жизни вызовы, поэтому важно оценивать звонки и принимать правильные решения.

Диспетчеры колл-центра загружены, поэтому в случаях, когда требуется только консультация и есть небольшие проблемы со здоровьем, например, насморк, кашель, легкие травмы, вывихи, сотрудники NMPD просят обращаться к семейным врачам или в отделение неотложной помощи.

Кришьяне согласилась, что не всегда можно дозвониться до семейного врача, особенно в выходные. Поэтому звонков с просьбой о консультации в выходные поступает больше. У NMPD есть и консультативный телефон, на который в выходные поступает до 700 звонков в день.

Кришьяне пояснила, что работа NMPD в режиме повышенной готовности означает распределение вызовов по важности. Выполнение вызовов, помещенных в режим ожидания, может длиться до двух часов. Такие вызовы связаны, например, с повышением температуры тела без осложнений, болями в спине, гипертонией без критических симптомов.

По словам представителя NMPD, во всех случаях звонящим задают вопросы о Covid-19, чтобы бригады неотложной помощи могли подготовиться к безопасному оказанию услуг пациентам.