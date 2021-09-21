С ростом заболеваемости Covid-19 могут начать отклонять вызовы скорой помощи

По мере распространения инфекции планируется постепенное открытие дополнительных коек для пациентов с Covid-19, в том числе коек интенсивной терапии. Сначала это произойдет в клинических университетских больницах, а в региональных больницах дополнительные койки появятся в зависимости от потребности и заболеваемости в регионах.

При необходимости постепенно будут задействованы больницы других уровней, а также специализированные больницы. При необходимости пациентов будут переводить в другие стационары.

Следующим шагом будет постепенное сокращение плановых стационарных услуг. Сначала планируется ограничить платные услуги, услуги дневного стационара и, наконец, плановые операции.

План Минздрава также предусматривает, что по мере роста заболеваемости Covid-19 медицинская помощь клиентам центров социального ухода будет предоставляться на месте.

Также ожидается, что по мере ухудшения ситуации стационарные учреждения будут в первую очередь оказывать экстренную, неотложную помощь и помощь пациентам с Covid-19. Кроме того, пациенты будут для завершения лечения переводиться в больницы более низкого уровня.