Вт, 21.09.2021
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С ростом заболеваемости Covid-19 могут начать отклонять вызовы скорой помощи

Иллюстративное фото ФОТО: Publicitātes foto

По мере роста заболеваемости Covid-19 может быть ограничена доступность плановых стационарных услуг, а вызовы Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) могут отклоняться, говорится в докладе Минздрава, подготовленном к заседанию правительства.

По мере распространения инфекции планируется постепенное открытие дополнительных коек для пациентов с Covid-19, в том числе коек интенсивной терапии. Сначала это произойдет в клинических университетских больницах, а в региональных больницах дополнительные койки появятся в зависимости от потребности и заболеваемости в регионах.

При необходимости постепенно будут задействованы больницы других уровней, а также специализированные больницы. При необходимости пациентов будут переводить в другие стационары.

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Следующим шагом будет постепенное сокращение плановых стационарных услуг. Сначала планируется ограничить платные услуги, услуги дневного стационара и, наконец, плановые операции.

План Минздрава также предусматривает, что по мере роста заболеваемости Covid-19 медицинская помощь клиентам центров социального ухода будет предоставляться на месте.

Также ожидается, что по мере ухудшения ситуации стационарные учреждения будут в первую очередь оказывать экстренную, неотложную помощь и помощь пациентам с Covid-19. Кроме того, пациенты будут для завершения лечения переводиться в больницы более низкого уровня.

Вызовы NMPD в ситуациях, когда нет опасности для жизни, будут отклоняться и передаваться семейным врачам, говорится в докладе.

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