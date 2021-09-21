85,3% госпитализированных в августе пациентов с Covid-19 не были вакцинированы

Из 177 пациентов, госпитализированных в августе, 151 пациент (85,3%) не был вакцинирован от Covid-19 или не прошел полный курс вакцинации, в то время как 26 пациентов (14,7%) были вакцинированы.

Из 22 умерших в августе инфицированных Covid-19 20 не были вакцинированы или не прошли курс вакцинации, а два пациента в возрастных группах 80-90 и 60-70 лет с множественными хроническими заболеваниями были полностью привиты.

Всего в августе было выявлено 3774 новых случая Covid-19, при этом 3178 человек или 84% не были вакцинированы от Covid-19 или не завершили курс вакцинации, а 596 или 16% были вакцинированы.

По словам Мурашева, среди выявленных на прошлой неделе ковид-инфицированных 2738 человек не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, что составляет 81% всех последних случаев. Привиты были 629 человек, что составляет 19% всех случаев на прошлой неделе.