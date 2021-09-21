Не хотел сеять панику: преподаватель отказался прервать лекцию во время стрельбы в пермском вузе

Издание опубликовало выдержки из аудиозаписи лекции, из которых следует, что присутствовавшие на лекции узнали о нападении, когда в аудиторию пришла мать одной из студенток, которая и рассказала о происходящем. Она предложила закрыть дверь, на что преподаватель ответил "Закрывайте" и продолжил лекцию.

После этого на записи слышны выстрелы, звуки сигнализации и полицейской сирены. Студенты предложили выключить свет, на что преподаватель согласился, однако он не разрешил забаррикадировать дверь партами.

"Нет, ну давайте серьезно. Это ведь учеба", - прокомментировал он свое решение.

Кроме того, на записи слышно, как преподаватель говорит с деканом, который предложил "сидеть в аудитории и ждать какого-то сигнала".

Присутствовавшие в аудитории студенты начали перешептываться, на что Сыромятников указал, что спросит у них пройденный материал.

Через какое-то время в аудиторию постучали, однако преподаватель продолжит читатель лекцию, понизив голос. За дверью оказались представитель полиции и другой преподаватель вуза. Сыромятников хотел продолжить лекцию, однако людей начали эвакуировать.

Студенты раскритиковали действия преподавателя, так как он "никак не отреагировал", однако сам Сыромятников рассказал, что продолжил читать лекцию, так как не хотел паники.

"Я сразу позвонил декану, своему руководству. Декан мне сказал, чтобы я продолжал занятие. Тем более, пока информация не была официальной. Я сохранял спокойствие и продолжал лекцию. Металлическую дверь аудитории я закрыл сразу изнутри. Ее невозможно пробить выстрелом. Было бы лучше, если бы в аудитории началась паника?" - рассказал он, отметив, что ему "было смешно наблюдать, как студенты, сидя на полу под партой, пытаются писать конспект".