Требование об обязательной вакцинации в ряде сфер может вступить в силу с 1 ноября

Также он не исключил, что подобное требование может быть введено и для работников других сфер, если будет принято такое решение.

По словам Павлютса, в вышеупомянутых сферах в переходный период с 11 октября до 1 ноября можно будет работать с 72-часовым тестом на Covid-19, но оплачивать тесты должны будут сами работники, за исключением случаев, когда начат процесс вакцинации.

На данный момент первую дозу вакцины от Covid-19 получили около 778 000 человек - примерно 41,3% населения страны. Из них примерно 695 000 человек получили вторую дозу, а еще 113 000 привились однократной вакциной Johnson&Johnson, в результате процесс вакцинации завершили 808 000 человек, или менее 43% населения страны.