Вт, 21.09.2021
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Даце Завадска, инфектолог

Требование об обязательной вакцинации в ряде сфер может вступить в силу с 1 ноября

Даниэль Павлютс ФОТО: Paula Čurkste/LETA

С 1 ноября может вступить в силу требование об обязательной вакцинации для работников здравоохранения, образования и учреждений социального ухода, заявил во вторник на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Также он не исключил, что подобное требование может быть введено и для работников других сфер, если будет принято такое решение.

По словам Павлютса, в вышеупомянутых сферах в переходный период с 11 октября до 1 ноября можно будет работать с 72-часовым тестом на Covid-19, но оплачивать тесты должны будут сами работники, за исключением случаев, когда начат процесс вакцинации.

На данный момент первую дозу вакцины от Covid-19 получили около 778 000 человек - примерно 41,3% населения страны. Из них примерно 695 000 человек получили вторую дозу, а еще 113 000 привились однократной вакциной Johnson&Johnson, в результате процесс вакцинации завершили 808 000 человек, или менее 43% населения страны.

На сегодняшний день в Латвии дополнительной дозой вакцины привито 27 человек.


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