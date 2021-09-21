Новые ограничения рассмотрят все-таки на следующей неделе

Он указал, что новым регулированием планируется расширить число оказываемых на безопасном и частично безопасном уровне услуг, в частности, их смогут получать только лица с ковид-сертификатами или в других случаях - и лица с негативными тестами на Covid-19.

Цель измененных правил - снизить тенденцию к росту числа заражений и увеличения количества пациентов с Covid-19 в больницах до того, как наступит перегрузка больниц.

В то же время Павлютс отметил, что по возможности необходимо сохранить экономическую и социальную активность.

Министр здравоохранения указал, что если изменения 28 сентября утвердят и в Кабинете министров, то новые требования могут вступить в силу 11 октября.

Напомним, с 1 ноября может вступить в силу требование об обязательной вакцинации для работников здравоохранения, образования и учреждений социального ухода, заявил во вторник на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Также он не исключил, что подобное требование может быть введено и для работников других сфер, если будет принято такое решение.