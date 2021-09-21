В одном из городов Латвии отопление во всех домах будет включено уже в среду. Где же?

В управляющей компании заявили, что в этом году температура раньше, чем обычно, упала до уровня, когда включается центральное отопление. При этом начало отопительного сезона зависит от погодных условий, а также от пожеланий и возможностей жителей и управляющих.
Исторически сложилось так, что отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже +8 градусов. Исходя из этого, DDzKSU планирует со среды подключить отопление во всех домах.
На сегодняшний день отопление подключено уже в 109 жилых домах. Это те дома, от которых DDzKSU поступило письменное заявление уполномоченного лица о начале отопительного сезона.