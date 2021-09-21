Вт, 21.09.2021
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Андрей Тимофеев, журналист RUS.TVNET о фильме "Дюна"

В одном из городов Латвии отопление во всех домах будет включено уже в среду. Где же?

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Со среды, 22 сентября, в Даугавпилсе планируется подключить отопление во всех жилых домах, управляемых SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums (DDzKSU).

В управляющей компании заявили, что в этом году температура раньше, чем обычно, упала до уровня, когда включается центральное отопление. При этом начало отопительного сезона зависит от погодных условий, а также от пожеланий и возможностей жителей и управляющих.

Исторически сложилось так, что отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже +8 градусов. Исходя из этого, DDzKSU планирует со среды подключить отопление во всех домах.

На сегодняшний день отопление подключено уже в 109 жилых домах. Это те дома, от которых DDzKSU поступило письменное заявление уполномоченного лица о начале отопительного сезона.


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