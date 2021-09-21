Видео ⟩ Пьяный водитель пытался скрыться от полиции и попал в аварию

Примерно в 11:20 в Государственную полицию поступила информация о водителе в Валмиере на улице Стацияс, который, вероятно, употреблял спиртные напитки. Звонивший сообщил, что водитель направляется в сторону Бренгули.

Полиции удалось поймать автомобиль за пределами города Валмиера. По словам Васкане, полиция решила остановить машину, но водитель не выполнил неоднократные просьбы полицейских остановиться и продолжил бегство. Через несколько минут водитель не справился с управлением и разбился - он съехал с дороги и врезался в кусты. К счастью, ни сам водитель, ни другие участники дорожного движения не пострадали в результате безответственного поведения.

Во время теста на алкоголь было установлено, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В нем было 2,54 промилле.

Полиция возбудила несколько дел об административных правонарушениях как за невыполнение повторного или неоднократного требования об остановке транспортного средства, за вождение в нетрезвом виде, так и за съезд с дороги и переезд сплошной линии, сообщил Васкане.