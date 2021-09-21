Под Елгавой по подозрению в браконьерстве были задержаны трое мужчин

В четверг, 16 сентября, после запланированной полицейской операции в Светской волости Елгавского края были задержаны трое мужчин, которые использовали оружие без разрешения на ношение оружия, автомобиль, не зарегистрированный в Латвии и, возможно, занимались незаконной охотой. Все лица задержаны и помещены под стражу временного содержания.

В тот же день сотрудники правоохранительных органов провели обыски в жилых домах мужчин, где были обнаружены и изъяты 175 патронов и три металлических банки с порошкообразным веществом неизвестного происхождения, а также десятки литров браги и канджи.

В настоящее время в отношении всех троих мужчин применяются меры пресечения, не связанные с лишением свободы, а по уголовным делам продолжается досудебное расследование.

Было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью второй статьи 233 Уголовного закона о приобретении, хранении, ношении и перевозки огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения. Также возбуждено уголовное дело в соответствии с частью второй статьи 112 и частью четвертой статьи 15 Закона в отношении незаконной охоты.