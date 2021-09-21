Третья доза для людей старше 65 лет: IVP планирует обсудить этот вопрос

Эксперт Министерства здравоохранения Яна Фелдмане со своей стороны отметила, что IVP следит за новейшей научной информацией и рекомендациями международных медицинских организаций и, как только будут получены научно обоснованные аргументы, будет начата ревакцинация и других групп населения, для которых это обоснованно.

Третью дозу вакцины людям будет рекомендовано получить через шесть месяцев после второй дозы.

Как поясняет Минздрав, хотя имеющиеся вакцины обеспечивают высокую степень защиты от Covid-19 и всех штаммов вируса, пока не требуется дополнительная доза вакцины всем, кто уже прошел курс вакцинации, но она может быть необходима людям со слабым иммунитетом.

IVP подчеркивает, что исследования эффективности вакцин от Covid-19 и безопасности ревакцинации продолжаются. Ожидается, что до 24 сентября Европейское агентство лекарственных средств обобщит последние данные по этому вопросу.

Руководитель отдела вакцинации Национальной службы здравоохранения Эва Юхневича сообщила, что социологический центр SKDS провел опрос о готовности населения получить дополнительную дозу вакцины от Covid-19. Согласно результатам опроса, если бы врач рекомендовал дополнительную дозу вакцины, чтобы закрепить защиту от вируса, 40% опрошенных воспользовались бы этим при первой возможности, а еще 34,7% опрошенных скорее бы воспользовались этой возможностью, но не в ближайшее время.