Вт, 21.09.2021
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Инспектор отдела полиции порядка Лиепайского участка Мадарс Купичс

"Динамо" второй раз за два дня потерпело поражение в Москве

Хоккеисты рижского "Динамо" ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

Во вторник, 21 сентября, рижское "Динамо" на выезде потерпело поражение от московского "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч проходил в московской "ВТБ Арене" и завершился победой хозяев со счётом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0).

Единственную шайбу в составе рижан забросил Николай Елисеев, который отличился на 17-й минуте первого периода. Голы в составе хозяев в свой актив записали Станислав Галиев, Дмитрий Рашевский, Вадим Шипачёв и Иван Игумнов.

Рижское "Динамо" в данный момент с 6 очками в 9 матчах занимает 11-е место среди 12 команд Западной конференции. Московское "Динамо" с 14 очками в семи матчах возглавляет турнирную таблицу.

Далее рижан ожидает ещё одна выездная игра против череповецкой "Северстали" (23.09).


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