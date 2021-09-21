"Динамо" второй раз за два дня потерпело поражение в Москве

Матч проходил в московской "ВТБ Арене" и завершился победой хозяев со счётом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0).

Единственную шайбу в составе рижан забросил Николай Елисеев, который отличился на 17-й минуте первого периода. Голы в составе хозяев в свой актив записали Станислав Галиев, Дмитрий Рашевский, Вадим Шипачёв и Иван Игумнов.

Рижское "Динамо" в данный момент с 6 очками в 9 матчах занимает 11-е место среди 12 команд Западной конференции. Московское "Динамо" с 14 очками в семи матчах возглавляет турнирную таблицу.