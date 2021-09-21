Видео ⟩ Депутат из Мадоны в самом деле нюхал кокаин?

Депутат рассказал, что это вещество легально и доступно в Германии. Однако этот случай планируют обсудить в Мадонском самоуправлении.

Мэр Мадоны Агрис Лунгевичс (ZZS) признает, что скорее всего будет созвана комиссия по этике.

На видео также были запечатлены несколько других известных людей из латвийского шоу-бизнеса - музыкант группы Singapūras satīns Кристап Струбергс, имя которого недавно прозвучало в СМИ из-за его связи с возможным насилием в отношении жены и матери его детей, певица Алисе Хайима (Alise Haijima), инфлюенсер Эмилия Сама (Sudrabkaija).

Видео было опубликовано в Instagram-профиле Хайимы и предназначалось только близким друзьям. На нем Струбергс при помощи пластиковой карточки разделяет белый порошок на полосы и показывает язык. На видео есть и Алисе. На другом кадре Марис Олте нюхает белое вещество. На фоне слышны аплодисменты и крики.

В комментарии TVNET он указал, что вещество на видео безвредно - оно приобрело популярность на фестивале "Октоберфест", когда молодежь притворялась, что нюхает кокаин.

"Немного щипет нос, но безвредно для здоровья. Не знаю, кто первым это начал, но я посмотрел, как это происходит и сильно не переживал", - добавил Олте.

Съемочные дни в целом были очень насыщенными, а Исландия слишком красивая страна, чтобы предаваться шалостям.

"Это видео родилось в ходе импровизации. Оно было предназначено для того, чтобы просто посмотреть, как это выглядит, а затем удалить его. [...] Явно, что виноват, очевидно, что я был там. [...] Они сказали мне, что это что-то вроде табака, у них это было с собой. Но мы же проехали через все пункты пограничного контроля", - говорит Марис Олте на LTV.