Covid-19 стал самой смертоносной эпидемией в истории США, обогнав "испанку"

От эпидемии испанского гриппа 1918-1919 годов, до сих пор считавшейся самой масштабной по числу жертв в американской истории, скончались около 675 тысяч человек. Теперь Covid-19 установил новый печальный рекорд.

"То, что так много людей умерло, учитывая достижения современной медицины, ненормально и очень тревожно", - заявил Эрик Тополь, директор медико-биологического Института Скриппса в Ла-Хоей, штат Калифорния, заметив, что сто лет назад не было ни аппаратов ИВЛ, ни вакцин.

В последнее время от коронавируса в США в среднем умирает 1900 человек в сутки. Это самый высокий показатель с начала марта текущего года.

Ученые связывают это с появлением штаммов "дельта" и "йота", отличающихся повышенной заразностью и летальностью.

10 сентября президент Джо Байден ввел обязательную вакцинацию госслужащих и работников частных предприятий с количеством персонала более ста человек. Альтернативой является еженедельная сдача теста на коронавирус.

Болезнь не отступает

В День независимости 4 июля Байден пообещал нации "независимость от вируса", но болезнь не отступает.

К настоящему времени полностью привиты 64% взрослых американцев, что ниже показателей ряда европейских стран и Канады. Многие отказываются от вакцинации по принципиальным соображениям. Байден назвал их "явным меньшинством, мешающим переломить ситуацию".

США давно и прочно занимают первое место в мире по числу умерших и заразившихся Codiv-19 (43,1 млн человек). По числу заболевших на сто тысяч жителей впереди них только маленькие государства и территории - Грузия, Словения, Черногория, Сейшельские и Мальдивские острова, Французская Полинезия, Андорра, Сан-Марино и Гибралтар.

Всего в мире заболели 230 миллионов человек, умерли более 4,7 млн, в тяжелом и критическом состоянии находятся почти сто тысяч человек.

Китай, откуда началось распространение пандемии, в основном справился с ней и находится в списке наиболее пострадавших стран Университета Джонса Хопкинса на 109-м месте.

В России, занимающей пятое место, заболели более 7,3 млн и скончались почти 200 тысяч человек.

Пандемия испанского гриппа, в просторечии "испанки", разразилась в Европе на финальном этапе Первой мировой войны и за считанные недели охватила все континенты, кроме Антарктиды. До сих пор неизвестно, откуда взялся вирус и почему он сам собой исчез примерно через два года.

Уроки "испанки"

Место возникновения пандемии "испанки" также точно не установлено. Поскольку первые случаи болезни, напоминающей симптомами испанский грипп, были зафиксированы в январе 1918 года в США, ряд исследователей считает, что ее занесли в Европу американские солдаты, а там она быстро распространилась из-за тяжелых санитарно-эпидемиологических условий военного времени.

"Испанкой" болезнь назвали потому, что цензура воюющих стран не пропускала информацию о ней, и первой о бедствии сообщила пресса нейтральной Испании.

Во всем мире "испанкой" заразились около 550 миллионов и умерли порядка 50 миллионов человек, что примерно равняется числу жертв Второй мировой войны.

В России количество жертв "испанки" не было подсчитано из-за Гражданской войны, но, по оценочным данным, превысило миллион человек, что примерно равнялось боевым потерям Красной армии.

Самая смертоносная инфекция в мировой истории - чума.