Выявлено 674 новых случая Covid-19, умерли семь человек

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет.

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,

два человека - в возрасте от 70 до 79 лет,

три человека - в возрасте от 80 до 89 лет,

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

545 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 129 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 332,8 до 344,1 случая на 100 000 населения. За последние 14 дней в стране выявлено 6515 случаев заболевания коронавирусом.

Вчера в Латвии было сделано 27 216 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,5%.