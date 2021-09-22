Ср, 22.09.2021
Слышал, что она в машине звонит всем подряд: матери, которая ее, мягко говоря, отшила, подругам, которые не брали телефон... Она очень сильно плакала. Стало жалко. Инспектор отдела полиции порядка Лиепайского участка Мадарс Купичс
Инспектор отдела полиции порядка Лиепайского участка Мадарс Купичс

Выявлено 674 новых случая Covid-19, умерли семь человек

ФОТО: LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 674 новых случая Covid-19, поступила информация о cеми смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет.

  • один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,
  • два человека - в возрасте от 70 до 79 лет,
  • три человека - в возрасте от 80 до 89 лет,
  • один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

545 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 129 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 332,8 до 344,1 случая на 100 000 населения.  За последние 14 дней в стране выявлено 6515 случаев заболевания коронавирусом.

Вчера в Латвии было сделано 27 216 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,5%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 151 917 человек, 2665 заразившихся коронавирусом скончались.


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