Выявлено 674 новых случая Covid-19, умерли семь человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 674 новых случая Covid-19, поступила информация о cеми смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 674 новых случая Covid-19, поступила информация о cеми смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет.
545 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 129 - привитыми от Covid-19.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 332,8 до 344,1 случая на 100 000 населения. За последние 14 дней в стране выявлено 6515 случаев заболевания коронавирусом.
Вчера в Латвии было сделано 27 216 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,5%.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 151 917 человек, 2665 заразившихся коронавирусом скончались.