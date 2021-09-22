Левитс: Covid-19 наглядно показал, насколько наше общество не защищено от дезинформации

По его словам, ответ Латвии на попытки распространения дезинформации заключается в том, чтобы работать над повышением устойчивости общества - путем углубления понимания дезинформации как явления, поддержки независимых и разнообразных СМИ, вовлечения гражданского общества и повышения медиаграмотности.

Президент добавил, что все более сложной становится борьба с распространением вредной для общества и ложной информации

при одновременном обеспечении того, чтобы высокие стандарты свободы выражения мнений и защиты личной информации не утрачивались и укреплялись в цифровой среде.

"Для более успешной борьбы с дезинформацией в глобальном масштабе необходимо еще более активно работать над общим пониманием и сотрудничеством под эгидой международных организаций. Латвия - одна из стран, предложивших в этом году резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о необходимости улучшения медиаграмотности и навыков анализа информации во всем мире", - сказал Левитс, добавив, что Латвия готова и дальше помогать своим партнерам советами по борьбе с дезинформацией. По мнению президента, в этом вопросе необходимы более активные действия ООН.

Говоря о целях ООН в области устойчивого развития, Левитс подчеркнул, что приверженность Латвии работе во имя мира, верховенства закона и эффективного управления особенно сильна. Он подчеркнул, что без надлежащего управления немыслима реализация принципов прав человека, демократии и законности, поэтому Латвия в своих программах сотрудничества в целях развития делает акцент на принципах государственного управления, законности, равноправия полов и защиты окружающей среды.

Левитс также сказал, что ООН должна направить все свои стратегические усилия на обеспечение прав человека. Он отметил, что за последний год мы видели случаи ухудшения защиты основных прав и свобод человека, например, в Мьянме и Тыграе, а в Афганистане разворачивается новая трагедия.

" В свете последних событий наибольшую озабоченность вызывает судьба взрослых и несовершеннолетних афганских женщин. Права женщин и девушек будут одной из основных рабочих задач Латвии, и мы как заместитель главы секретариата Комиссии ООН по положению женщин будем активно работать в течение следующих двух сроков ", - сказал он.

Глава Латвийского государства, говоря о ситуации в Беларуси, подчеркнул, что Латвия решительно осуждает действия режима Александра Лукашенко против белорусского гражданского общества, независимых СМИ и журналистов. Левитс добавил, что, злонамеренно используя малозащищенных граждан различных регионов мира, Беларусь целенаправленно и настойчиво направляет миграционные потоки в Литву, Латвию и Польшу с целью дестабилизации Европы.

"У нас есть долг и право защищать границы нашей страны. В то же время Латвия и ее общественные организации оказывают гуманитарную помощь людям, которые стали заложниками режима Лукашенко.

Единственное решение белорусского кризиса - новые, свободные и открытые президентские выборы в присутствии международных наблюдателей", - сказал президент Латвии.

В своем выступлении он отметил, что Россия продолжает запугивать Украину военным путем. По мнению президента, это лишь показывает, что международное сообщество должно продолжать отстаивать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. В свою очередь, "замороженные" конфликты в Приднестровском регионе Молдовы и в регионах Абхазии и Южной Осетии в Грузии должны быть урегулированы с помощью механизмов, предусмотренных международным правом, и в полном соответствии с принципами территориальной целостности Молдовы и Грузии, подчеркнул Левитс.

По словам президента, Латвия доказала, что может помочь найти решения глобальным угрозам безопасности, поэтому Латвии желательно получить статус непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2026-2027 годах.