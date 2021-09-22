Дом стал тюрьмой. Как живут афганские женщины спустя месяц после захвата власти "Талибаном"

Мы общаемся с Сюзан по мессенджеру. Она извиняется за свой плохой английский и говорит, что до наступления "Талибана" изучала язык каждый день в родном городе Мазари-Шариф. После того, как боевики начали стремительно захватывать одну провинцию за другой, ее семья бежала в Кабул в надежде на то, что здесь будет безопаснее.

"Но о безопасности сейчас не может быть речи", - уверена Сюзан. Она говорит, что ее семья принадлежит к хазарейцам (шиитам смешанного происхождения, подвергшихся жестокому преследованию со стороны талибов в 1998 году) и несколько раз вспоминает о своем отце - он служил в армии, которая сопротивлялась талибам, и никаких новостей от него нет уже несколько месяцев.

Что обещал женщинам "Талибан"?

"Талибан" правил Афганистаном с 1996 по 2001 годы, насаждая законы шариата в особо жесткой трактовке. Девочки старше восьми лет не могли посещать школу, женщинам запрещалось работать (за исключением сферы здравоохранения) и выходить на улицу без сопровождения близкого родственника мужского пола (при этом они были обязаны носить паранджу). За супружескую измену женщин забивали камнями.

В докладе Human Rights Watch о ситуации в Афганистане в 2001 году, одна женщина рассказала, как боевики "Талибана" избили ее на глазах у ребенка за то, что отверстия для глаз в ее парандже были "слишком широкие". Сотрудники "полиции нравов" (специального подразделения, следящего за соблюдением законов шариата от имени властей) могли избить женщину кнутом за то, что на ней были "не те" носки или за то, что она слегка обнажила лицо. В некоторых случаях за несоблюдение правил (например, за проезд в такси без сопровождения мужчины или за одежду, подчеркивающую силуэт) женщина могла оказаться в тюрьме.

Правила строгого дресс-кода касались всех без исключения, в том числе врачей. Из отчета доклада следует, например, что администратор больницы одной из провинций велел женщине-хирургу надеть чадру (вместо специального головного убора) в разгар операции.

С приходом к власти в августе 2021 года "Талибан" заявил о "смягчении" своей позиции: боевики обещали, что будут уважать права женщин "согласно афганским нормам и исламским ценностям" (хотя до сих пор неясно, что это будет означать на практике - в интерпретации талибов), разрешат им получать образование и работать.