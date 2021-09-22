Дом стал тюрьмой. Как живут афганские женщины спустя месяц после захвата власти "Талибаном"

19 сентября женщинам, служащим в муниципалитете Кабула, приказали не выходить на работу в том случае, если их обязанности могут выполнять мужчины.
Любые попытки женщин заявить о своих правах встречают жесткое сопротивление: от вооруженного разгона женских демонстраций, проходивших в Кабуле, до запрета подобных акций в принципе (талибы мотивируют это тем, что стране "сейчас не до протестов").
"Талибан" закрыл министерство по делам женщин, заменив его на министерство по распространению добродетели и искоренению порока. Оно уже функционировало двадцать лет назад и занималось установкой строгих правил и наложением жестких ограничений на женщин.
Надежда, которая тлеет с каждым днем
Несмотря на обещания талибов позволить женщинам-медикам вернуться на работу, жительница Афганистана Хатима, закончившая медицинский университет год назад и мечтавшая о карьере, говорит Би-би-си, что ни за что не пошла бы сейчас работать. Во время разговора она бегло перечисляет сообщения о расправах над мирными жителями и добавляет, что супруг боится выпускать ее из дома.
"Неделю назад талибы избили женщину-врача в одной из провинций, - говорит Хатима, - три дня назад - застрелили женщину возле нашего дома, неизвестно почему. Когда я вышла на улицу [впервые за долгое время], возле дороги валялся труп мужчины, никто не убрал разлагающееся тело - это была ужасающая картина".
Хатима, которая воспитывает двух маленьких детей, уверена - почувствовать себя в безопасности сейчас можно только за пределами страны.
"Каждую ночь мы говорим только о "Талибане" и о будущем здесь, - рассказывает она. - Я хочу быть свободной, я хочу работать и зарабатывать, это моя мечта и моя надежда, которая тлеет с каждым днем", - добавляет она.
Образование на условиях "Талибана"
Новая власть разрешила афганским женщинам получать образование, правда на условиях "Талибана". Согласно новым правилам, женщины смогут посещать занятия отдельно от мужчин, при этом они должны строго соблюдать дресс-код "в соответствии с традициями ислама".
Однако острая нехватка женщин-педагогов, перебои с зарплатами и блокировка международной помощи (в значительной степени покрывавшей расходы на образование в Афганистане) могут существенно осложнить доступ женщин к высшему образованию, предупреждают правозащитные организации.
Талибы говорили, что не будут препятствовать получению образования для девочек, однако 18 сентября официальный представитель новой власти Забихулла Муджахид заявил, что в новый учебный год в школы смогут вернуться только учителя-мужчины и мальчики. Боевики отметили, что планы на возвращение девочек в классы у правительства есть, однако правозащитные организации опасаются, что на практике лишь немногим будет разрешено ходить в школу после полового созревания.
При этом политика в отношении начального и среднего образования может варьироваться от провинции к провинции.
"Сегодня представитель "Талибана" говорит, что разрешает образование девочек до шестого класса. Завтра на его место придет кто-то другой, кому может не понравиться идея образования для девочек в принципе", - приводит Human Rights Watch слова педагога из провинции Вардак в своем докладе.