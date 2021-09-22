Forbes составил список самых высокооплачиваемых футболистов
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду вернул себе первую строчку в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes.
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду вернул себе первую строчку в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes.
По данным издания, португалец в сезоне-2021/22 заработает 125 миллионов долларов (до вычета налогов), из которых 70 миллионов составит его зарплата, и ещё 55 миллионов он получит в качестве доходов от рекламы.
36-летний Роналду обошёл нападающего "ПСЖ" Лионеля Месси, который последние три года был лидером рейтинга. Доход аргентинца в нынешнем сезоне составит 110 миллионов долларов (75+35).
Тройку замкнул ещё один игрок парижан - бразилец Неймар. Его доход - 95 миллионов долларов (75+20).
Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов сезона-2021/22 по версии Forbes: