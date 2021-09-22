Ср, 22.09.2021
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Forbes составил список самых высокооплачиваемых футболистов

ФОТО: AFP/SCANPIX

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду вернул себе первую строчку в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes.

По данным издания, португалец в сезоне-2021/22 заработает 125 миллионов долларов (до вычета налогов), из которых 70 миллионов составит его зарплата, и ещё 55 миллионов он получит в качестве доходов от рекламы.

36-летний Роналду обошёл нападающего "ПСЖ" Лионеля Месси, который последние три года был лидером рейтинга. Доход аргентинца в нынешнем сезоне составит 110 миллионов долларов (75+35).

Тройку замкнул ещё один игрок парижан - бразилец Неймар. Его доход - 95 миллионов долларов (75+20).

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов сезона-2021/22 по версии Forbes:

  1. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") - $125 млн
  2. Лионель Месси ("ПСЖ") - $110 млн
  3. Неймар ("ПСЖ") - $95 млн
  4. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") - $43 млн
  5. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - $41 млн
  6. Роберт Левандовски ("Бавария") - $35 млн
  7. Андрес Иньеста ("Виссел Кобе") - $35 млн
  8. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") - $34 млн
  9. Гарет Бэйл ("Реал") - $32 млн
  10. Эден Азар ("Реал") - $29 млн

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