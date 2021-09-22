Ср, 22.09.2021
Нет, ну давайте серьезно. Это ведь учеба. Преподаватель в Пермском университете Олег Сыромятников об отказе прервать занятие
Преподаватель в Пермском университете Олег Сыромятников об отказе прервать занятие

Во вторник в авариях погиб один и пострадали девять человек

Иллюстративное фото ФОТО: LETA

Вчера, 21 сентября, в Латвии зарегистрировано 106 дорожно-транспортных происшествий, в авариях один человек погиб и девять человек получили травмы, сообщили в Государственной полиции.

Вчера на пляже в Юркалне Вентспилсского края была обнаружена разбившаяся машина с погибшим водителем, мужчиной около 30 лет. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, обстоятельства выясняются.

Вчера полиция задержала трех водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, также задержан один водитель, употреблявший наркотики.

Вчера было составлено 206 протоколов за превышение скорости и в целом 465 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.


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