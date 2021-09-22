Во вторник в авариях погиб один и пострадали девять человек
Вчера, 21 сентября, в Латвии зарегистрировано 106 дорожно-транспортных происшествий, в авариях один человек погиб и девять человек получили травмы, сообщили в Государственной полиции.
Вчера, 21 сентября, в Латвии зарегистрировано 106 дорожно-транспортных происшествий, в авариях один человек погиб и девять человек получили травмы, сообщили в Государственной полиции.
Вчера на пляже в Юркалне Вентспилсского края была обнаружена разбившаяся машина с погибшим водителем, мужчиной около 30 лет. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, обстоятельства выясняются.
Вчера полиция задержала трех водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, также задержан один водитель, употреблявший наркотики.
Вчера было составлено 206 протоколов за превышение скорости и в целом 465 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.