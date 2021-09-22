Фото ⟩ В начале октября в Риге с новой программой выступит Борис Гребенщиков

На концерте Гребенщиков с ансамблем представит особую программу - и золотые хиты, и новые интригующие песни. Борис Гребенщиков занимается музыкой один и с группой более 40 лет. Записав десятки альбомов-самиздатов, он официально выпустил не менее полутора десятков после того, как слово "рок" перестало быть запрещенным.

Гребенщиков был первым русским, сумевшим адаптировать эстетику современной западной музыки к особенностям своего родного языка.

Даже сегодня он доказывает всем, как оставаться русским, исполняя не только петербургские романсы, но и ямайский регги, американский фолк и ирландские баллады.

Для Бориса Гребенщикова и его коллег Рига всегда была особым местом - именно Латвия у них ассоциируется с приятными встречами, открытиями и неожиданным творческим самовыражением. Гребенщиков много раз выступал в Риге.

Галерея: Концерт Бориса Гребенщикова

Билеты на концерт можно приобрести в интернет-магазине Ticket Best Europe www.ticketbest.eu.

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На мероприятие будет необходимо взять:

1. Входной билет.

2. Документ, удостоверяющий личность.

3. Цифровой сертификат Covid-19, подтверждающий факт вакцинации против Covid-19 или выздоровления.

Приобретая билет на мероприятие, посетитель соглашается с тем, что организатор может производить видеосъемку и фотосъемку во время мероприятия.