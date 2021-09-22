Фото ⟩ В начале октября в Риге с новой программой выступит Борис Гребенщиков
Один из известнейших рок-музыкантов России Борис Гребенщиков даст концерт в ATTA Centre в Риге 4 октября.
Один из известнейших рок-музыкантов России Борис Гребенщиков даст концерт в ATTA Centre в Риге 4 октября.
На концерте Гребенщиков с ансамблем представит особую программу - и золотые хиты, и новые интригующие песни. Борис Гребенщиков занимается музыкой один и с группой более 40 лет. Записав десятки альбомов-самиздатов, он официально выпустил не менее полутора десятков после того, как слово "рок" перестало быть запрещенным.
Гребенщиков был первым русским, сумевшим адаптировать эстетику современной западной музыки к особенностям своего родного языка.
Даже сегодня он доказывает всем, как оставаться русским, исполняя не только петербургские романсы, но и ямайский регги, американский фолк и ирландские баллады.
Для Бориса Гребенщикова и его коллег Рига всегда была особым местом - именно Латвия у них ассоциируется с приятными встречами, открытиями и неожиданным творческим самовыражением. Гребенщиков много раз выступал в Риге.
Галерея: Концерт Бориса Гребенщикова
Билеты на концерт можно приобрести в интернет-магазине Ticket Best Europe www.ticketbest.eu.
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На мероприятие будет необходимо взять:
1. Входной билет.
2. Документ, удостоверяющий личность.
3. Цифровой сертификат Covid-19, подтверждающий факт вакцинации против Covid-19 или выздоровления.
Приобретая билет на мероприятие, посетитель соглашается с тем, что организатор может производить видеосъемку и фотосъемку во время мероприятия.
4. Перед покупкой билетов посетитель должен ознакомиться с правилами посещения мероприятия в связи с пандемией Covid-19. Совершая покупку, посетитель соглашается соблюдать эпидемиологические правила посещения мероприятия.