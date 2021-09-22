Стали известны гонорары Усика и Джошуа. Украинец заработает в 5 раз меньше британца
СМИ стало известно, сколько боксёры Александр Усик и Энтони Джошуа получат за титульный поединок, который пройдёт в ночь с 25 на 26 сентября.
СМИ стало известно, сколько боксёры Александр Усик и Энтони Джошуа получат за титульный поединок, который пройдёт в ночь с 25 на 26 сентября.
По данным Total Sportal, украинский боксёр гарантированно получит 3,5 миллиона евро, но эта сумма может быть увеличена до 5,8 миллиона в случае достаточного количества продаж платных трансляций.
Что касается Джошуа, то действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO гарантированно заработает 17,5 млн евро, утверждает Mirror.
Усик является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO. За время своей карьеры 34-летний украинец провёл 18 боёв, победив в каждом из них (13 раз нокаутом). 31-летний британец выиграл 24 поединка (22 нокаутом) и один раз проиграл.
Напомним, бой между Энтони Джошуа и Александром Усиком пройдёт в ночь с 25 на 26 сентября на стадионе "Тоттенхэма" в Лондоне.