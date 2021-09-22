Фото ⟩ Под Киевом обстреляли автомобиль помощника Зеленского: ранен водитель
В Киевской области преступники обстреляли автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, сообщает "Медуза" со ссылкой на Национальную полицию Украины.
В Киевской области преступники обстреляли автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, сообщает "Медуза" со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Машину обстреляли недалеко от деревни Лисники в Киевской области. В автомобиль стреляли автоматной очередью, пишут источники "Украинской правды". В машину попало не менее десяти пуль.
Сергей Шефир не пострадал. Полиция объявила спецоперацию "Сирена" для поиска нападавших.
Розшук осіб, які обстріляли авто першого помічника Президента України: проводиться поліцейська спецопераціяhttps://t.co/ks3vSOJujv#поліція #Київ #новини pic.twitter.com/MQry3omPXv— Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) September 22, 2021