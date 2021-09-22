Ср, 22.09.2021
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Фото ⟩ Под Киевом обстреляли автомобиль помощника Зеленского: ранен водитель

В Киевской области преступники обстреляли автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, сообщает "Медуза" со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Машину обстреляли недалеко от деревни Лисники в Киевской области. В автомобиль стреляли автоматной очередью, пишут источники "Украинской правды". В машину попало не менее десяти пуль.

В результате нападения водитель машины получил три огнестрельных ранения, он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Сергей Шефир не пострадал. Полиция объявила спецоперацию "Сирена" для поиска нападавших.


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