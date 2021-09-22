Выездная вакцинация от Covid-19 на этой неделе пройдет в 13 населенных пунктах. Что нужно знать?

Выездная вакцинация в осенний период будет проводиться в основном в населенных пунктах с низким уровнем охвата вакцинацией, где люди живут на достаточном расстоянии от практики семейного врача или пунктов вакцинации.

Выездная вакцинация проводится без предварительной записи, в ее организации участвуют самоуправления и поставщики услуг вакцинации.

В основном будут использоваться вакцины Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson.

В четверг, 23 сентября, выездная вакцинация будет проходить с 10:00 до 13:00 в Рикавском доме культуры в Резекненском крае (ул. Яунибас, 15). В пункте вакцинации будут доступны 100 доз вакцины Johnson & Johnson.

В пятницу, 24 сентября, с 15 до 19 часов запланирована выездная вакцинация в Седском доме культуры в Валмиерском крае (ул. Парка, 21). Там будут доступны 200 доз Johnson & Johnson.

В субботу, 25 сентября, выездная вакцинация будет проходить в Айзкраукльском крае: с 9 до 11 часов - в Даудзевском народном доме Pagastmāja, с 12 до 14 часов - в народном доме в Спроги, с 15 до 17 часов - в Сунаксте.

С 10:00 до 13:00 прививку от Covid-19 можно будет сделать в поликлинике Лимбажской больницы на улице Клостера, 6а, а в Иецавском доме культуры на улице Ригас, 18, вакцинация будет проходить с 14:00 до 18:00. Сделать прививку можно будет также в Вецумниекской поликлинике Бауского края. С 10 до 13 часов вакцинация будет проходить в Сондори Веремской волости Резекненского края на ул. Звидриня, 4, а с 9 до 13 часов - в Лиепае на ул. Тукума, 1а.

В воскресенье, 26 сентября, выездная вакцинация снова пройдет в Айзкраукльском крае: с 9 до 11 часов - в Виеталвском волостном управлении, с 12 до 14 часов - в Клинтайнском волостном управлении, с 15 до 17 часов - в Бебрском волостном управлении.

На вакцинацию необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность, и прививочный паспорт.

Во вторник прививки от Covid-19 получили 4915 человек

По данным Национальной службы здравоохранения (NVD), вчера вакцины от Covid-19 получили 4915 человек, 2058 из которых сделали первую прививку, а 2848 завершили процесс вакцинации, в том числе 431 человек был привит однократной вакциной Johnson & Johnson.

Еще девять человек получили дополнительную прививку для повышения иммунитета.

Вакцинацию вчера проводило 241 учреждение.

На данный момент первую дозу вакцины от Covid-19 получили около 779 000 человек - примерно 41,4% населения страны. Из них примерно 699 000 человек получили вторую дозу, а еще 114 000 привились однократной вакциной Johnson & Johnson, в результате процесс вакцинации завершили 813 000 человек, или 43,2% населения страны.