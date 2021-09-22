Под Хабаровском разбился самолет Ан-26
По предварительной информации, самолет Ан-26 разбился неподалеку от аэропорта Хабаровск-Новый, сообщает "Медуза" со ссылкой на источник.
По предварительной информации, самолет Ан-26 разбился неподалеку от аэропорта Хабаровск-Новый, сообщает "Медуза" со ссылкой на источник.
На борту самолета находился экипаж из шести человек. Ранее сообщалось, что воздушное судно пропало с радаров в Хабаровском крае.
Самолет пропал во время технического полета, проходившего в 40 километрах от Хабаровска. Экипаж перестал выходить на связь. На поиски пропавшего Ан-26 направили вертолет.
ТАСС пишет, что пропал военный самолет. РИА Новости уточняет, что это самолет компании "Летные проверки и системы".
В МЧС сообщили, что поиски осложнены плохой погодой и темным временем суток.