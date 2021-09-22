Ср, 22.09.2021
Слышал, что она в машине звонит всем подряд: матери, которая ее, мягко говоря, отшила, подругам, которые не брали телефон... Она очень сильно плакала. Стало жалко. Инспектор отдела полиции порядка Лиепайского участка Мадарс Купичс
Инспектор отдела полиции порядка Лиепайского участка Мадарс Купичс

Под Хабаровском разбился самолет Ан-26

ФОТО: Russia s Emergencies Ministry/Handout via REUTERS

По предварительной информации, самолет Ан-26 разбился неподалеку от аэропорта Хабаровск-Новый, сообщает "Медуза" со ссылкой на источник. 

На борту самолета находился экипаж из шести человек. Ранее сообщалось, что воздушное судно пропало с радаров в Хабаровском крае. 

Самолет пропал во время технического полета, проходившего в 40 километрах от Хабаровска. Экипаж перестал выходить на связь. На поиски пропавшего Ан-26 направили вертолет.

ТАСС пишет, что пропал военный самолет. РИА Новости уточняет, что это самолет компании "Летные проверки и системы".

В МЧС сообщили, что поиски осложнены плохой погодой и темным временем суток.


НАВЕРХ
Back