Под Хабаровском разбился самолет Ан-26

На борту самолета находился экипаж из шести человек. Ранее сообщалось, что воздушное судно пропало с радаров в Хабаровском крае.

Самолет пропал во время технического полета, проходившего в 40 километрах от Хабаровска. Экипаж перестал выходить на связь. На поиски пропавшего Ан-26 направили вертолет.

ТАСС пишет, что пропал военный самолет. РИА Новости уточняет, что это самолет компании "Летные проверки и системы".