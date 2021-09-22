Перевощиков назвал места, где люди чаще всего заражались Covid-19

В ходе эпидемиологического расследования выявленных за 37-ю неделю случаев Covid-19 выяснилось, что в домашних хозяйствах заразились 58,6% человек. Далее с 19% следуют образовательные учреждения, 6,5% заразились на работе, 4,2% - в центрах социальной опеки, 3% - на частных мероприятиях, 2% - в лечебных учреждениях, а 0,5% - на развлекательных мероприятиях.

Перевощиков указал депутатам, что по сравнению с предыдущими неделями быстро растут именно показатели заражения в образовательных учреждениях.

"Рабочие места пока что важной роли не играют. В центрах социальной опеки две недели назад был подъем, который продолжается, однако в отдельных учреждениях, в которых достаточно большое число зараженных и среди вакцинированных, болезнь преимущественно проходит в легкой форме. Однако есть случаи, констатированные у невакцинированных людей, в том числе у персонала", - указал Перевощиков.

В 45% случаев положительного Covid-19 не было возможности выяснить место заражения людей.

Напомним, а минувшие сутки в Латвии выявлено 674 новых случая Covid-19, получены сообщения о смерти семи пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний).

Среди умерших один человек относился к возрастной группе 60-69 лет, два - 70-79 лет, три - 80-89 лет, один - 90-99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 332,8 до 344,1 случая на 100 000 населения. За последние 14 дней в стране выявлено 6515 случаев заболевания коронавирусом.

Из всех выявленных за сутки инфицированных 545 не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 129 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 27 216 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,5%.