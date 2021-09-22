Благодаря полицейским, женщина успела в роддом. Два года спустя они пришли к ней с подарками

"Хочу поделиться своим семейным счастьем! 20 сентября, примерно в 21:00 - 21:30 началось наше путешествие. Сели в машину и поехали в больницу в Вентспилсе, в роддом. Думали, поедем медленно и спокойно доберемся, но нет, перед Вентспилсом начались нестерпимые боли и мы поняли, что времени мало - наше большое мгновение приближается. Неясность, успеем ли до вовремя, спешили... Впереди дорожная полиция и остановила нас с мигалками.

Спросили водительское удостоверение, мы объяснили ситуацию, что начались роды и времени мало, не знаем, успеем ли в больницу. Полицейский убедился в ситуации и начал действовать. С сиреной и мигалками они помогли нам добраться до больницы. Меня завезли в больницу, и не прошло и 15 минут, как мое солнышко уже было в моих объятиях. От стресса и тревоги не спросили ни имен, ни фамилий у этих дорожных полицейских. Единственное, что знаю, за рулем была женщины и рядом мужчина, время - 23:00-23:30. Надеемся, что это известие до них дойдет. Хотим сказать вам огромное спасибо, так как без вас мы бы не успели вовремя. Вы самые лучшие, вы сделали тот вечер для нас незабываемым. Вечное вам спасибо!", - говорится в сообщении, поступившем в полицию два года назад.