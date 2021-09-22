Ср, 22.09.2021
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Инспектор отдела полиции порядка Лиепайского участка Мадарс Купичс

Экс-футболист сборной России подал в суд на Facebook из-за своей фамилии

Дмитрий Хохлов ФОТО: скриншот с youtube.com

Бывший футболист сборной России и главный тренер волгоградского "Ротора" Дмитрий Хохлов подал в суд на американскую компанию Facebook в Солнцевский районный суд Москвы. Об этом сообщает издание "Октагон".

45-летний Хохлов недоволен тем, что социальная сеть трактует любое упоминание его фамилии как пренебрежительное название представителей украинской нации.

"Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны", - приводит слова Хохлова "Октагон".

Тренер "Ротора" подал заявление в Солнцевский районный суд Москвы в июле, следует из картотеки суда. В начале сентября состоялось предварительное заседание по делу. Также бывший футболист сборной России ожидает от владельцев соцсети компенсацию морального вреда.

Напомним, что примерно с 2015 года администрация Facebook начала активную блокировку сообщений, в которых содержится слово "хохол". В соцсети считают, что такой контент не соответствует правилам сообщества.

Дмитрий Хохлов за время своей карьеры выступал за московские ЦСКА, "Локомотив", "Динамо", а также голландский "ПСВ" и испанский "Реал Сосьедад". За сборную России футболист сыграл 53 матчей и забил 6 мячей. С 28 мая 2021 года он является главным тренером "Ротора".


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