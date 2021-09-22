Экс-футболист сборной России подал в суд на Facebook из-за своей фамилии

45-летний Хохлов недоволен тем, что социальная сеть трактует любое упоминание его фамилии как пренебрежительное название представителей украинской нации.

"Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны", - приводит слова Хохлова "Октагон".

Тренер "Ротора" подал заявление в Солнцевский районный суд Москвы в июле, следует из картотеки суда. В начале сентября состоялось предварительное заседание по делу. Также бывший футболист сборной России ожидает от владельцев соцсети компенсацию морального вреда.

Напомним, что примерно с 2015 года администрация Facebook начала активную блокировку сообщений, в которых содержится слово "хохол". В соцсети считают, что такой контент не соответствует правилам сообщества.