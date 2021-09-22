Ср, 22.09.2021
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Инспектор отдела полиции порядка Лиепайского участка Мадарс Купичс

В Адажской средней школе 21 класс полностью или частично перешел на удаленку

Иллюстративное фото ФОТО: Unsplash

В Адажской средней школе из-за положительных случаев Covid-19 удаленно или частично удаленно учится 21 класс, сообщает агентство LETA.

Как сообщил директор школы Чеслав Батня, вчера прошло очередное тестирование школьников, во во время которого были зафиксированы положительные случаи Covid-19. Еще со вчерашнего дня родители учеников были проинформированы об удаленном обучении.

В дальнейшем в классах, в которых есть ученики с ковид-сертификатами, учеба для этих детей будет проходить очно, а для тех, у кого сертификатов нет - удаленно.

Батня признал, что в связи с этим процесс обучения в Адажской средней школы сейчас максимально осложнен, ведется работа над дальнейшими решениями.

Если в прошлом учебном году, когда не были доступны вакцины, школа приняла решение об удаленном обучении после констатации Covid-19 в девяти классах, то сейчас такое решение принято не было.

Батня отметил, что он не мог бы аргументировать такое решение родителям тех детей, которые вакцинировались против Covid-19 сами и вакцинировали своих детей.

Принимая во внимание, что у отдельных учителей констатирован Covid-19 и учителя таким образом вынуждены организовать учебу из дома, сейчас ситуация близка к драматической.

В Адажи продолжается индивидуальное тестирование школьников в случаях, когда в классе констатируется случай Covid-19.

Школа делает все возможное, чтобы максимально быстро проинформировать родителей о дальнейших изменениях в учебном процессе, сказал директор школы.


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