В Адажской средней школе 21 класс полностью или частично перешел на удаленку

Как сообщил директор школы Чеслав Батня, вчера прошло очередное тестирование школьников, во во время которого были зафиксированы положительные случаи Covid-19. Еще со вчерашнего дня родители учеников были проинформированы об удаленном обучении.

В дальнейшем в классах, в которых есть ученики с ковид-сертификатами, учеба для этих детей будет проходить очно, а для тех, у кого сертификатов нет - удаленно.

Батня признал, что в связи с этим процесс обучения в Адажской средней школы сейчас максимально осложнен, ведется работа над дальнейшими решениями.

Если в прошлом учебном году, когда не были доступны вакцины, школа приняла решение об удаленном обучении после констатации Covid-19 в девяти классах, то сейчас такое решение принято не было.

Батня отметил, что он не мог бы аргументировать такое решение родителям тех детей, которые вакцинировались против Covid-19 сами и вакцинировали своих детей.

Принимая во внимание, что у отдельных учителей констатирован Covid-19 и учителя таким образом вынуждены организовать учебу из дома, сейчас ситуация близка к драматической.

В Адажи продолжается индивидуальное тестирование школьников в случаях, когда в классе констатируется случай Covid-19.