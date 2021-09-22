В Адажской средней школе 21 класс полностью или частично перешел на удаленку
В Адажской средней школе из-за положительных случаев Covid-19 удаленно или частично удаленно учится 21 класс, сообщает агентство LETA.
В Адажской средней школе из-за положительных случаев Covid-19 удаленно или частично удаленно учится 21 класс, сообщает агентство LETA.
Как сообщил директор школы Чеслав Батня, вчера прошло очередное тестирование школьников, во во время которого были зафиксированы положительные случаи Covid-19. Еще со вчерашнего дня родители учеников были проинформированы об удаленном обучении.
Батня признал, что в связи с этим процесс обучения в Адажской средней школы сейчас максимально осложнен, ведется работа над дальнейшими решениями.
Если в прошлом учебном году, когда не были доступны вакцины, школа приняла решение об удаленном обучении после констатации Covid-19 в девяти классах, то сейчас такое решение принято не было.
Батня отметил, что он не мог бы аргументировать такое решение родителям тех детей, которые вакцинировались против Covid-19 сами и вакцинировали своих детей.
В Адажи продолжается индивидуальное тестирование школьников в случаях, когда в классе констатируется случай Covid-19.
Школа делает все возможное, чтобы максимально быстро проинформировать родителей о дальнейших изменениях в учебном процессе, сказал директор школы.