Родители детей с ограниченными возможностями могут подать заявку на "Момент передышки"

С ноября этого года по апрель 2022 года в рамках пробного проекта 50 семьям с детьми с инвалидностью, нуждающимся в особом уходе, по месту жительства будет предложена услуга "Момент передышки".

"Момент передышки" - это кратковременный комплекс мер социальной помощи и присмотра за ребенком по месту его постоянного проживания или в других безопасных для ребенка условиях вне учреждений, позволяющий родителям ребенка сделать перерыв в уходе и присмотре за ним.

В 2020 году в Минблаг поступили предложения от родителей детей с ограниченными возможностями по усовершенствованию услуги "Момент передышки", в которых была отмечена необходимость оказания этой услуги также по месту жительства. Первым шагом в работе над усовершенствованием "Момента передышки" в рамках проекта Европейского социального фонда (ЕСФ) "Улучшение системы поддержки в сфере социальных услуг" стала разработка описания этой услуги, которую теперь планируется опробовать.

В рамках проекта каждому ребенку в общей сложности в течение 15 дней будет предоставляться услуга "Момент передышки" на дому. В это время включен период знакомства длительностью до 72 часов для установки контакта между ребенком и социальным работником. До 12 суток можно будет пользоваться этой услугой в круглосуточном режиме. В зависимости от индивидуальных потребностей ребенка и семьи этот период может быть разделен на несколько более коротких, но не предусмотрена возможность разбивать его на часы и получать помощь менее суток.

Подразумевается, что родители во время пользования услугой "Момент передышки" не будут находиться по месту постоянного проживания ребенка, за исключением начального периода для установки контакта.

Заявку на участие в проекте может подать законный представитель ребенка или приемная семья, если ребенку от 3 до 17 лет и врачи Государственной комиссии по экспертизе здоровья и трудоспособности установили для ребенка инвалидность и потребность в особом уходе.

Услуга будет доступна родителям 50 детей. Участники будут регистрироваться в порядке получения заявок, по результатам оценки соответствия критериям проекта и с учетом максимального регионального охвата.