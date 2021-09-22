Ср, 22.09.2021
Необходимо исследовать возможности использования быстрых тестов, что было бы намного эффективнее Илзе Индриксоне, депутат Сейма
Илзе Индриксоне, депутат Сейма

Быстро не попасть. Значительно выросли очереди на сдачу тестов на Covid-19

Иллюстративное фото ФОТО: Horth Rasu/Shutterstock.com

С начала сентября в пунктах тестирования на Covid-19 значительно выросли очереди. В едином колл-центре в Риге указали, что так много звонков, чтобы записаться на тест, не было давно. Длинные очереди образуются и в регионах, так как лаборатории нагружает тестирование школ, а с наступлением осени увеличивается и распространение Covid-19, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.

Колл-центр Рижской восточной больницы - место, в котором обслуживают наибольшее число жителей, желающих записаться на тест на Covid-19. В данный момент желание огромно - в день поступает до 3000 звонков, и возможность попасть на тест в тот же день - ничтожна.

"Могу предложить завтра, послезавтра, через два дня", - такие ответы чаще всего ожидают людей по другую сторону телефонной линии. Очереди везде. Даже если звонить в сами лаборатории или пытаться записаться электронно.

На сайте Gulbja laboratorija указано, что в Риге в отдельных пунктах анализы можно сдать только в четверг или самое быстрое - в субботу. В Елгаве - только на следующей неделе.

Руководитель проектов E. Gulbja laboratorija Джинета Диманте поясняет: "Уже в начале недели в некоторых региональных пунктах были записи на четверг, пятницу. В Риге можно записаться на следующей день. Есть возможность, но теперь нельзя выбрать более удобное время. На следующий день, через день".

В свою очередь председатель правления Centrālā laboratorija Стелла Лапиня отмечает: "Звонки поступают ровно в два раза больше, чем было месяц назад".

То, что растет нужда людей провериться, не заболели ли они коронавирусом, подтверждают и в Centrālā laboratorija. И ее электронная запись показывает, что дольше всего придется ждать в регионах. Например, в Салдусе и Валке очередь свободна на следующую неделю. В колл-центре Восточной больницы ситуацию охарактеризовали как непредвиденную, однако в Национальной службе здравоохранения отмечают - не все так плохо. Людям надо пытаться попасть в тот пункт сдачи тестов, где еще свободно.


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