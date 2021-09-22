Быстро не попасть. Значительно выросли очереди на сдачу тестов на Covid-19

Колл-центр Рижской восточной больницы - место, в котором обслуживают наибольшее число жителей, желающих записаться на тест на Covid-19. В данный момент желание огромно - в день поступает до 3000 звонков, и возможность попасть на тест в тот же день - ничтожна.
"Могу предложить завтра, послезавтра, через два дня", - такие ответы чаще всего ожидают людей по другую сторону телефонной линии. Очереди везде. Даже если звонить в сами лаборатории или пытаться записаться электронно.
На сайте Gulbja laboratorija указано, что в Риге в отдельных пунктах анализы можно сдать только в четверг или самое быстрое - в субботу. В Елгаве - только на следующей неделе.
Руководитель проектов E. Gulbja laboratorija Джинета Диманте поясняет: "Уже в начале недели в некоторых региональных пунктах были записи на четверг, пятницу. В Риге можно записаться на следующей день. Есть возможность, но теперь нельзя выбрать более удобное время. На следующий день, через день".
В свою очередь председатель правления Centrālā laboratorija Стелла Лапиня отмечает: "Звонки поступают ровно в два раза больше, чем было месяц назад".
То, что растет нужда людей провериться, не заболели ли они коронавирусом, подтверждают и в Centrālā laboratorija. И ее электронная запись показывает, что дольше всего придется ждать в регионах. Например, в Салдусе и Валке очередь свободна на следующую неделю. В колл-центре Восточной больницы ситуацию охарактеризовали как непредвиденную, однако в Национальной службе здравоохранения отмечают - не все так плохо. Людям надо пытаться попасть в тот пункт сдачи тестов, где еще свободно.