Коронавирус: ламы против ковида, 500 млн доз бедным странам и новые подозрения по поводу Уханя

Ранее США выделили нуждающимся странам 580 млн доз вакцины, однако лишь 140 млн из них были доставлены.

По данным программы Covax, обеспечивающей поставки вакцин по всему миру, многие партии препаратов приходили в небольших количествах и в последнюю минуту: до истечения срока годности оставалось слишком мало времени, чтобы успеть ими воспользоваться.

Что изменилось с тех пор? По оценкам экспертов, производство вакцин в последние месяцы возросло, и к концу года у развитых стран образуется запас в 1,2 млрд доз. 241 млн придется просто уничтожить, если их вовремя не использовать. Эти дозы, считают специалисты, нужно уже в ближайшее время отправить нуждающимся странам.

По оценкам экспертов, понадобится 11 млрд доз, чтобы вакцинировать 70% населения планеты. ВОЗ поставила целью вакцинировать в каждой стране минимум 40% до конца 2021 года

Лама Фифи против коронавируса

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Новое исследование британских ученых показало, что маленькие антитела (так называемые нанотела), обнаруженные в организме лам, могут быть эффективны при лечении коронавируса, причем потенциально - в виде назального спрея.

Эти нанотела можно воспроизвести в лабораторных условиях. Работают они так же, как антитела в нашем организме: прикрепляясь к вирусам и бактериям, они служат маркером для иммунного ответа организма. Нанотела, по словам ученых, прикрепляются к патогенам особенно плотно.

Профессор Джеймс Нэйсмит из университета Розалинд Франклин (штат Иллинойс, США) считает результаты нового исследования очень многообещающими и говорит, что зараженных крыс препарат полностью излечил за шесть дней. Но на людях он пока не опробован.

Первый образец нанотел был получен от штатной ламы университета по имени Фифи. Ей ввели образец белка, похожего на белок коронавируса, чтобы спровоцировать иммунную реакцию.

Уханьские ученые планировали заражать летучих мышей коронавирусом?

Команда расследователей Drastic Research утверждает, что обнаружила документацию 2018 года, согласно которой ученые из Уханя подавали на правительственный грант с экспериментом по заражению летучих мышей коронавирусом.

Drastic, если верить сайту организации, - это независимая команда ученых-экспертов, большинство из которых работает анонимно.

Из обнаруженных ими документов следует, что всего за 18 месяцев до официального начала пандемии ученые предлагали обработать пещеры с летучими мышами в провинции Юньнань наночастицами, содержащими "белки нового гибридного вируса" из разряда коронавирусов, инфицирующих летучих мышей.

Целью этого эксперимента было дать летучим мышам иммунитет от новых коронавирусов, чтобы предотвратить их потенциальное распространение среди людей.

Интересно, что автором заявки на тендер был не китайский ученый, а британский зоолог Питер Дацак из американской компании EcoHealth Alliance, плотно работавшей с Уханьским институтом. В команде ученых, которые собирались осуществить эксперимент, была сотрудница института, специализирующаяся на летучих мышах, а также несколько американских ученых.