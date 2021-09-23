Выявлено 776 новых случаев Covid-19, умерли четыре человека
За минувшие сутки в Латвии выявлено 776 новых случаев Covid-19, поступила информация о четырех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 776 новых случаев Covid-19, поступила информация о четырех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет.
639 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 137 - привитыми от Covid-19.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 344,1 до 359,2 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии был сделан 26 731 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,9%.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 152 693 человек.
Темпы вакцинации от Covid-19 остаются низкими
Темпы вакцинации от Covid-19 в Латвии остаются низкими - в среду привились 5070 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
2662 человека получили первую прививку, а 2396 завершили процесс вакцинации, в том числе 532 человека были привиты вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз.
В настоящее время процесс вакцинации в Латвии завершили 43,39% населения.