KNAB оштрафовал членов совета Latvijas dzelzceļš

В передаче говорится, что члены совета оштрафованы за решение о немедленной выплате компенсации бывшим руководителям компании Эдвинсу Берзиньшу и Айвару Стракшасу на общую сумму около 450 000 евро.

Как сообщает LTV, председатель совета LDz Янис Ланге признал свое нарушение. Он не знал, что деньги за ограничение конкуренции нужно выплачивать постепенно, а не сразу.

Агентство LETA уже сообщало, что совет LDz согласился прекратить трудовые отношения с Берзиньшем и Стракшасом в 2019 году.

После этого, в октябре 2020 года, Берзиньш стал исполнительным директором филиала центра транспортного обслуживания "Лиски", который принадлежит украинской государственной компании "Украинская железная дорога" ("Укрзалізниця"), сообщает украинский портал 368.media. Несмотря на условие выплаты компенсации: не работать на конкурентов LDz.

В состав Совета LDz в настоящее время входят председатель Ланге и члены Андрис Малдупс, Рейнис Цеплис, а также Андрис Лиепиньш.