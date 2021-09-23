ВИДЕО ⟩ Менеджер Емельяненко показал, как бойца выводили из тяжёлого запоя

В начале ролика видно, насколько тяжело было бойцу за несколько месяцев до поединка. Состояние Емельяненко было настолько удручающим, что боец не мог передвигаться без посторонней помощи.

"Я думаю, это видео наглядно покажет вам, какой путь мы прошли. После годового загула и абсолютно разобранного состояния он смог набрать текущую форму за 2,5 месяца. Это не победа над Тарасовым. Это победа над самим собой. Отдельное спасибо всем, кто был рядом, помогал и верил в нас", - написал Бостанов в Instagram.