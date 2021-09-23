Чт, 23.09.2021
Энтони, привет. Я здесь! Чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик обратился к своему будущему сопернику
Чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик обратился к своему будущему сопернику

ВИДЕО ⟩ Менеджер Емельяненко показал, как бойца выводили из тяжёлого запоя

Александр Емельяненко ФОТО: скриншот с youtube.com

Менеджер Азамат Бостанов, представляющий интересы российского бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко, рассказал у себя в Instagram о подготовке спортсмена перед поединком с блогером Артёмом Тарасовым.

В начале ролика видно, насколько тяжело было бойцу за несколько месяцев до поединка. Состояние Емельяненко было настолько удручающим, что боец не мог передвигаться без посторонней помощи.

"Ты уедешь на катафалке. Друг мой, посмотри на себя", - говорит Бостанов лежащему в кровати бойцу.

"Я думаю, это видео наглядно покажет вам, какой путь мы прошли. После годового загула и абсолютно разобранного состояния он смог набрать текущую форму за 2,5 месяца. Это не победа над Тарасовым. Это победа над самим собой. Отдельное спасибо всем, кто был рядом, помогал и верил в нас", - написал Бостанов в Instagram.

Напомним, что бой с Тарасовым состоялся 18 сентября и завершился победой Емельяненко единогласным решением судей. Перед боем он обещал нокаутировать соперника.

Для Емельяненко это уже второй показательный поединок с непрофессиональным бойцом. В ноябре 2019-го он нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.


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