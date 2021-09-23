За призыв к "уничтожению китайцев" Эндзиньш приговорен к шести месяцам тюрьмы

Суд частично отменил решение суда первой инстанции в части признания Эндзиньша виновным по ч. 1 ст. 231 Уголовного закона, а именно в хулиганстве.

В остальном решение суда первой инстанции было оставлено без изменений, и Эндзиньш был признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 78 Уголовного закона - разжигание ненависти, и приговорен к шести месяцам тюремного заключения.

Дата публикации полного решения в настоящее время назначена на 4 октября.

Решение может быть обжаловано в течение десяти дней в кассационном порядке.

Ранее сообщалось, что, не называя имени человека, прокуратура сообщила LETA, что его обвиняют в разжигании национальной розни в социальной сети Facebook, а также в хулиганстве.

Согласно обвинению, 30 января прошлого года мужчина по месту жительства заснял и позже опубликовал в Facebook видео под названием "Вирус короны в Латвии! Пожалуйста, поделитесь и предупредите других!".

Видео содержало клеветнические и враждебные замечания, чтобы спровоцировать вражду против китайского народа и Китая как государства. Он заявил, что

"китайцев и Китай как государство нужно ликвидировать и что китайцы изготавливают только поддельные товары и поддельные мобильные телефоны".

Кроме того, в этой видеозаписи он намеренно распространял фейковые новости о заболевании Covid-19 на территории Латвии. Упомянутые утверждения не соответствуют правде, так как в конкретный период в Латвии не было официально зарегистрировано ни одного случая. Это был фейк, связанный с угрозой для безопасности здоровья, в результате чего в обществе возникла значительная тревога и ощущение опасности, была затруднена и работа Центра профилактики и контроля заболеваний.

"Обвиняемый своими действиями дезинформировал общество о фактической ситуации в стране в связи с распространением вируса, поставив таким образом под сомнение совместную работу Центра профилактики и контроля заболеваний и других вовлеченных учреждений, он побуждал думать, что общество не информируют и государство скрывает от жителей важную информацию", - указали в прокуратуре.