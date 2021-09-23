В Литве 1486 новых случаев Covid-19, скончались 15 человек

Литва

Тринадцать скончавшихся были не привиты или привиты частично.

Количество находящихся в больницах на лечении от Covid-19 составляет 1014 человек. В реанимации находятся 116 пациентов с коронавирусом. По сравнению с предыдущими сутками количество людей в больницах с коронавирусом выросло на два десятка.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 6275 тестов на Covid-19, позитивный результат дали 589 тестов, скончались четверо человек с коронавирусом.

По состоянию на утро четверга стационарное лечение из-за симптоматического Covid-19 требуется 142 пациентам.

Всего госпитализированы 172 пациента с коронавирусом, из них не вакцинированы 123 человека (71,5 процента), курс вакцинации завершили 49 человек (28,5 процента).

Среди 589 новых заболевших не вакцинированы 386 человек, а у 203 завершен курс вакцинации.