Бриедис впервые встретился со своим будущим соперником

В пресс-конференции приняли участие также менеджеры обоих боксёров - Раймонд Зепс и Даниель Тодорович, а также промоутер поединка Калле Зауэрланд, который был очень рад, что на трибунах наконец смогут находиться зрители.

Манна спросили, готов ли он к давлению в "Арена Рига", которая будет поддерживать Бриедиса. "Это не новая для меня ситуация. Я боксировал по всему миру. В этом нет ничего нового, я хорошо знаю своего соперника. Мне абсолютно всё равно, сколько человек будет на трибунах", - сказал немец.

Бриедис, в свою очередь, признался, что в этом году он уже переключился на супертяжёлый вес. В какой-то момент боксёр даже весил 104 кг. На вопрос о своём будущем в супертяжёлом весе Бриедис ответил уклончиво, отметив, что сейчас он полностью сосредоточен на предстоящем поединке с Манном.

Напомним, бой Бриедиса и Манна состоится 16 октября в "Арена Рига". На кону будет стоять пояс чемпиона Международной боксёрской федерации (IBF) в первой тяжёлой весовой категории, который в данный момент принадлежит Бриедису.

За пять дней до боя оппонент Бриедиса Манн по прозвищу "Человек-молния" отметит свой 31-й день рождения. Боксёр, который родился в Казахстане, оказался в профессиональном боксе в 2015 году. С тех пор он провёл 18 поединков, в которых одержал 17 побед (9 - нокаутом).