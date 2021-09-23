Чт, 23.09.2021
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Сандис Кравалис, автор инициативы "Невакцинированные без уважительной причины должны оплачивать лечение самостоятельно"

Видео ⟩ Группа "Кис-Кис" показала изнасилование в новом клипе

ФОТО: Кадр из видео

Российская поп-рок-группа "Кис-Кис" представила клип на песню "не надо" с недавнего сингла "Клетка". Музыканты посвятили релиз жертвам физического и сексуального насилия.

Жертву насилия сыграла барабанщица группы Алина Олешева, а главную мужскую роль в клипе исполнил актер Константин Фисенко, известный по сериалу "Мажор 2".

Галерея: "Кис-Кис" в Риге

По сюжету клипа девушка приходит на вечеринку в квартире и там знакомится с молодым человеком. Все начинается с приятного общения, но после героиня отказывает ухажеру в физической близости. Заканчивается все избиением и изнасилованием. 

В сингл "Клетка" вошла также композиция "достало". В 2020 году вышел второй и на данный момент последний студийный альбом группы "Кис-Кис" - "Пир во время чумы".

Видео: "Кис-Кис" - "не надо"


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