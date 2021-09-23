Видео ⟩ Группа "Кис-Кис" показала изнасилование в новом клипе
Российская поп-рок-группа "Кис-Кис" представила клип на песню "не надо" с недавнего сингла "Клетка". Музыканты посвятили релиз жертвам физического и сексуального насилия.
Российская поп-рок-группа "Кис-Кис" представила клип на песню "не надо" с недавнего сингла "Клетка". Музыканты посвятили релиз жертвам физического и сексуального насилия.
Жертву насилия сыграла барабанщица группы Алина Олешева, а главную мужскую роль в клипе исполнил актер Константин Фисенко, известный по сериалу "Мажор 2".
Галерея: "Кис-Кис" в Риге
По сюжету клипа девушка приходит на вечеринку в квартире и там знакомится с молодым человеком. Все начинается с приятного общения, но после героиня отказывает ухажеру в физической близости. Заканчивается все избиением и изнасилованием.
В сингл "Клетка" вошла также композиция "достало". В 2020 году вышел второй и на данный момент последний студийный альбом группы "Кис-Кис" - "Пир во время чумы".
Видео: "Кис-Кис" - "не надо"