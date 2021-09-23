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У Кристофера милые черты лица, как и у его матери. Мальчик появился на свет 28 августа с помощью кесарева сечения. 19-летняя Герда Розе Витола умерла, так и не подержав ребенка на руках. В реанимации Университетской клинической больницы имени Паула Страдиня, будучи подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких, она увидела фотографию сына на телефоне. 20 сентября 19-летняя мать, не вакцинированная от вируса, проиграла борьбу с Covid-19.

Красивая женщина с милыми чертами лица на фото - все еще ребенок. Ей 19 лет, и у нее большие планы на будущее. Герда здорова, счастлива, только живот большой, поэтому хрупкой женщине сложно двигаться. Будущие родители решили назвать сына Кристофером. Это было полтора месяца назад.

20 сентября Латвию потрясла новость о том, что в Университетской клинической больнице имени Паула Страдиня (PSKUS) скончалась 19-летняя мать с Covid-19, которая не была вакцинирована против вируса. В программе Panorāma на LTV сообщалось, что женщина заболела в последнем триместре беременности и течение болезни было тяжелым. Молодая мама, за жизнь которой врачи боролись почти месяц, стала самой юной жертвой Covid-19 в Латвии.

Дед Герды Юрис Тейкманис не может смириться со случившимся. Мужчине нелегко говорить "Герда была", он говорит: "Герда есть".

Счастливое ожидание обернулось трагедией

"Когда Герда узнала, что у нее будет ребенок, она была взволнована. Отец ребенка - очень хороший, активный, они оба много думали о том, как будут жить вместе". Юрис знает, что Герда и отец ребенка экономили деньги, чтобы пожениться после родов. Оба уже купили кольца. О том, что внучка ждет ребенка, Юрис узнал на своих именинах. "23 апреля, в день моих именин, я получил чудесный подарок от внучки - она ​​позвонила и объявила, что я стану прадедушкой. Внучка с мужем узнали о беременности еще в январе, но радостную новость "хранили" до моих именин, - рассказывает дедушка, когда его голос срывается. - Герда была очень дорогой для меня внучкой, потому что моей младшей внучке от второго брака 20 лет. Они все время были вместе, я брал девочек на мероприятия".

Семья не может понять и принять случившееся, ведь девять месяцев все ждали счастливого, красивого события, которое, увы, за несколько недель превратилось в трагедию.

Юрис вспоминает прекрасные моменты лета, проведенные с внучкой, которая часто навещала его.

Версия семьи

Беременность Герды протекала нормально, за две недели до предстоящих родов она поехала в гости к соседям, продолжает Юрис Тейкманис. Роды были назначены на 19 августа. Все началось вечером 22 августа, когда казалось, что Герда начинает рожать, поэтому отец отвез ее в Рижский роддом.

По словам семьи, последовательность событий была следующей: в приемном отделении семья узнает, что у девушки положительный тест на Covid-19, но будущая мама чувствует себя хорошо, поэтому волноваться не стоит. 24 августа Герду доставляют в больницу им. Страдиня, где помещают в отделение легочных болезней. "Ночью девочка еще замерзла. Ну и что, что молодая - нельзя попросить второе одеяло?" - вспоминает дедушка.

Дальнейшие события происходили стремительно. "Не понимаю, почему Герду выписали домой? У нее была температура 38,2 градуса, кашель и ужасная головная боль, но ее выписали из больницы. На то, что в груди давит, врачи ответили, что живот давит на легкие - после родов дышать будет легче", - говорит Юрис. Дома девушке лучше не стало, она тяжело дышала, не могла есть, и вечером 27 августа семья вызвала скорую помощь. 28 августа Герду начали готовить к кесареву сечению, а вечером родился мальчик.

"56 сантиметров, 3650 граммов. Здоровый, красивый", - говорит Юрис. Внука он видел только на фотографиях. Сейчас ребенок с отцом и его родителями.

Не понимаю, почему так происходит...

Далее следует ужас, который мать Герды описывает как "сутки бессилия". Герда быстро угасала. Реанимация, затем снова перевод в отделение болезней легких, кислородный аппарат. Мама не может дозвониться до дочери. Когда Герде дают телефон, родители рассказывают ей о малыше. Снова реанимация. Герда не видела сына, просит прислать фотографии. Родители узнают от врачей, что ситуация очень серьезная. В сентябре мать Герды пишет:

"Пять суток беспомощности - не знаешь, куда деваться, потому что каждый день один и тот же текст: состояние тяжелое, но стабильное".

"Когда будет чувствовать себя достаточно хорошо, дадут телефон для связи. Больше просят прислать фотографии и видео ребенка. Чтобы мотивировать выздороветь. Сегодня 7 сентября. Дочь подключена к интубации легких, о чем мы также узнали по телефону. Молю Бога". И позже: "Она введена во что-то вроде комы, снотворными. Как-то так. Не понимаю, почему так происходит, что ей приходится терпеть".

У беременных может быть тяжелое течение Covid-19!

Университетская клиническая больница имени Паула Страдиня, руководствуясь Законом о правах пациентов, не комментирует конкретный случай. Даце Жентиня, руководитель Центра заболеваний легких и торакальной хирургии, подтверждает, что в большинстве случаев беременным женщинам, которые были госпитализированы с тяжелым течением заболевания, требовалась интенсивная терапия.

Большинству будущих мам помогали дышать как с помощью канюли с высоким содержанием кислорода, так и с помощью оборудования для вентиляции легких.

Для беременных женщин в третьем триместре, которые были госпитализированы для лечения тяжелого течения Covid-19 и у которых ранее не было выявлено никаких других значительных факторов риска для беременности, исход все-таки был неблагоприятным либо они теряли ребенка, рассказала руководитель центра перинатальной помощи клиники PSKUS для женщин и детей Майра Янсоне в мае: "К сожалению, у нас были разные случаи - очень печально, когда дети рождаются мертвыми. Уже доказано, что Covid-19 связан с преждевременным прерыванием беременности, выкидышем, преждевременными родами". Специалист подчеркивает, что если у матери развивается тяжелое течение заболевания с повышением температуры тела и поражением легких - у новорожденного возникает кислородное голодание. Пациенты с Covid-19 имеют повышенный риск тромбоза, который может возникать и в плаценте, что может привести к гибели плода.

Специалисты PSKUS неоднократно призывали будущих мам к вакцинации, подтверждая, что вакцина безопасна как для матерей, так и для малышей.

Еще в сентябре 2020 года Всемирная организация здравоохранения сообщила, что беременные женщины могут не испытывать симптомов Covid-19, но при тяжелом течении заболевания могут попасть в интенсивную терапию.