В исследовании, опубликованном в журнале Американской медицинской ассоциации (The Journal of the American Medical Association, 15 января 2021 г.), в котором анализировались данные об исходах 406 440 родов в США в период с апреля по ноябрь, 6380 рожениц были ковид-позитивными. Исследование показало, что беременные с Covid-19 в 3,5 раза чаще страдают тромбоэмболическими осложнениями, в 6 раз чаще попадают в отделения интенсивной терапии и в 26 раз чаще нуждаются в искусственной вентиляции легких. Также на 21% чаще развивалась преэклампсия, одно из самых серьезных осложнений беременности.