"Динамо" в овертайме уступило "Северстали". Для рижан это третье поражение подряд
В четверг, 23 сентября, рижское "Динамо" на выезде потерпело поражение в овертайме от череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В четверг, 23 сентября, рижское "Динамо" на выезде потерпело поражение в овертайме от череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Матч проходил в череповецком МАУ "Ледовый Дворец" и завершился победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).
Счёт в середине второго периода открыл Робин Пресс, но за три минуты до конца основного времени Оскар Цибульскис восстановил равновесие на табло и перевёл игру в овертайм. К сожалению для рижан, в дополнительное время хозяева сумели забросить шайбу и вырвать победу - автором гола стал Игорь Гераськин.
Рижское "Динамо" в данный момент с 7 очками в 10 матчах занимает последнее, 12-е место в Западной конференции. "Северсталь" с 9 очками в 9 матчах занимает шестую позицию в турнирной таблице.
Далее рижан ожидает два домашних поединка - 27 сентября против ХК "Сочи" и 29 сентября против "Северстали".