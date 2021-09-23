"Динамо" в овертайме уступило "Северстали". Для рижан это третье поражение подряд

Счёт в середине второго периода открыл Робин Пресс, но за три минуты до конца основного времени Оскар Цибульскис восстановил равновесие на табло и перевёл игру в овертайм. К сожалению для рижан, в дополнительное время хозяева сумели забросить шайбу и вырвать победу - автором гола стал Игорь Гераськин.