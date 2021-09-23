Чт, 23.09.2021
Covid-19 наглядно продемонстрировал уязвимость нашего общества к воздействию дезинформации. Эгил Левитс
Эгил Левитс

Внимание!

Это содержание предназначено только для взрослых.

Мне уже есть 18 лет. Мне еще нет 18-ти.

Видео ⟩ В Риге автомобиль наехал на пешехода

ФОТО: TVNET

Читатель прислал TVNET видеоролик, на котором видно, как вчера, 22 сентября, на перекрестке улиц Лачплеша и Гоголя машина переехала человека на пешеходном переходе.

Видео: Автомобиль сбил пешехода в Риге 

Как сообщили в Государственной полиции, вчера около 15:20 в Риге на пересечении улиц Лачплеша и Гоголя водитель автомобиля Toyota наехал на пешехода, которого с травмами доставили в медицинское учреждение.

Обстоятельства инцидента все еще выясняются, Госполиция не предоставила никаких дополнительных комментариев.


НАВЕРХ
Back