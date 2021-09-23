Видео ⟩ В Риге автомобиль наехал на пешехода
Читатель прислал TVNET видеоролик, на котором видно, как вчера, 22 сентября, на перекрестке улиц Лачплеша и Гоголя машина переехала человека на пешеходном переходе.
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Читатель прислал TVNET видеоролик, на котором видно, как вчера, 22 сентября, на перекрестке улиц Лачплеша и Гоголя машина переехала человека на пешеходном переходе.
Видео: Автомобиль сбил пешехода в Риге
Как сообщили в Государственной полиции, вчера около 15:20 в Риге на пересечении улиц Лачплеша и Гоголя водитель автомобиля Toyota наехал на пешехода, которого с травмами доставили в медицинское учреждение.
Обстоятельства инцидента все еще выясняются, Госполиция не предоставила никаких дополнительных комментариев.