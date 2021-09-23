Пт, 24.09.2021
Я думала, что у этой девушки одна огромная сиська, но, очевидно, это чтобы было видно кружево jen, пользовательница Twitter
jen, пользовательница Twitter

Внимание!

Это содержание предназначено только для взрослых.

Мне уже есть 18 лет. Мне еще нет 18-ти.

Видео ⟩ В Риге автомобиль переехал пешехода на "зебре". Получен комментарий полиции

ФОТО: TVNET

Читатель прислал TVNET видеоролик, на котором видно, как вчера, 22 сентября, на перекрестке улиц Лачплеша и Гоголя машина переехала человека на пешеходном переходе.

Видео: Автомобиль сбил пешехода в Риге 

Как сообщили в Государственной полиции, вчера около 15:20 в Риге на пересечении улиц Лачплеша и Гоголя водитель автомобиля Toyota наехал на пешехода, которого с травмами доставили в медицинское учреждение.

Информация была подтверждена в Госполиции по прибытии на место происшествия.

По предварительным данным, мужчина пересекал пешеходный переход на зеленый свет, однако будет проведено усиленное расследование.

Госполиция констатировала, что к водителю Toyota 1937 года рождения применен запрет водить машину по причине непрохождения ежегодной медицинской проверки. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)


НАВЕРХ
Back