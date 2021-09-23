Видео ⟩ В Риге автомобиль переехал пешехода на "зебре". Получен комментарий полиции

Видео: Автомобиль сбил пешехода в Риге

Как сообщили в Государственной полиции, вчера около 15:20 в Риге на пересечении улиц Лачплеша и Гоголя водитель автомобиля Toyota наехал на пешехода, которого с травмами доставили в медицинское учреждение.

Информация была подтверждена в Госполиции по прибытии на место происшествия.

По предварительным данным, мужчина пересекал пешеходный переход на зеленый свет, однако будет проведено усиленное расследование.

Госполиция констатировала, что к водителю Toyota 1937 года рождения применен запрет водить машину по причине непрохождения ежегодной медицинской проверки. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.