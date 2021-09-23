В рейтинг трудоустройства выпускников у международных работодателей попали два латвийских ВУЗа. Какие?

Оба латвийских вуза занимают в рейтинге 201-250-е места. Наилучших результатов RTU достиг по показателю сотрудничества между работодателями и студентами - 95,8 балла из 100 возможных, а Латвийский университет показал самый высокий результат по трудоустройству выпускников, получив 89,7 балла.

В рейтинге оценивается репутация вуза среди работодателей, достижения выпускников, сотрудничество вузов и работодателей, сотрудничество студентов и работодателей, трудоустройство выпускников.

Остальные позиции

На первом месте Массачусетский технологический институт, на втором - Стэнфордский университет, на третьем - Калифорнийский университет.

Из эстонских вузов в рейтинг вошли Таллиннский технологический университет и Тартуский университет, которые занимают 301-500-е места. Из Литвы в рейтинг вошли Вильнюсский университет (301-500-е места), университет Витаутаса Великого (301-500-е места), Каунасский технологический университет (501-550-е места).