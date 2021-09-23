Работодатели просят права проверять наличие у сотрудников ковид-сертификатов

"Увольнение - это, конечно, последнее средство в условиях нехватки рабочей силы. Но бывают ситуации, когда работодатель загнан в угол, и у него нет вариантов

- чтобы продолжать производственный процесс и поставки, часто приходится принимать жесткие решения", - сказала Меньгелсоне.

Она напомнила предыдущее заявление LDDK о том, что необходимо ввести простые и понятные правила, которые позволят работодателям гибко организовывать трудовой процесс, обеспечивая требование к эпидемиологически безопасному рабочему месту и требуя показать свидетельство о вакцинации или перенесенном заболевании, если на работе есть риск заражения других людей.

Обязательное тестирование за свой счет?

LTRK считает, что хорошим стимулом для увеличения охвата вакцинацией было бы проведение за свой счет обязательного тестирования для тех сотрудников, у которых нет свидетельства о вакцинации или перенесенной болезни.

"Если мы увидим, что обязательная вакцинация невозможна и другие меры мотивации не работают, обязательные тесты будут очень хорошим мотиватором", - подчеркнул Эндзиньш.

По мнению LTRK, в случае платного тестирования должен быть введен переходный период, до которого человек может делать тесты за счет государства, чтобы иметь возможность привиться. Если человек решит не вакцинироваться, то после переходного периода тестирование следует проводить за его счет.