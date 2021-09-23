Видео ⟩ Под Вентспилсом водитель ехал со скоростью 168 км/ч

В понедельник, 20 сентября, около 17:30 полицейские патрулировали Таргальскую волость Вентспилсской области, где был замечен автомобиль марки Audi, ехавший по автостраде P122 со скоростью 168 км/ч, вместо разрешенных 90 км/ч.

Видео: Остановка быстро ехавшего автомобиля

Как пояснила Шершнева, за превышение разрешенной скорости более, чем на 60 км/ч на мопедах, мотоциклах, трехколесных мотоциклах, квадроциклах, легковых и грузовых автомобилях с максимальной массой не более 7,5 тонн водитель штрафуется на сумму от 360 до 480 евро и наказывается запретом на использование водительских прав сроком на полгода.